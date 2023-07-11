В Швеции представили самый быстрый четырехместный автомобиль в мире 11.07.2023, 13:45

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Всего будет выпущено лишь 300 экземпляров Koenigsegg Gemera.

Шведский бренд Koenigsegg представил серийную версию суперкара Gemera. Это будет самый быстрый четырехместный автомобиль в мире. Об этом рассказали на сайте PistonHeads (перевод - «Фокус»).

Koenigsegg Gemera получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На переднем бампере есть несколько массивных воздухозаборников.

Сзади установлен большой карбоновый диффузор. Выхлопные патрубки выходят прямо из моторного отсека.

Также Koenigsegg Gemera получил фирменный механизм открытия боковых дверей DSHAD. Они распахиваются не в сторону, а плавно сдвигаются вперед и поднимаются на 90 градусов вверх.

В интерьере установлены несколько больших дисплеев. Для пассажиров на заднем ряду сидений предусмотрены отдельный экран управления и четыре подстаканника.

Суперкар будет предложен в двух версиях. Базовая модификация получит гибридную силовую установку с 2,0-литровым трехцилиндровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 1400 л.с. и 1850 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

Топовая модификация оснащает суперкар гибридной силовой установкой с 5,0-литровым двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью 2300 л.с. и 2750 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет доступен как опция за 400 000 долларов.

Первые поставки Koenigsegg Gemera клиентам начнутся в 2025 году. Ожидается, что начальная стоимость суперкара составит около 2 млн долларов. Всего будет выпущено 300 экземпляров.

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