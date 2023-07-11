СМИ: Украинская армия закрепилась в Клещеевке и берет Бахмут в «мешок» 11.07.2023, 13:51

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На противоположном фланге ВСУ вышли к Берховке.

СМИ сообщают о продвижении украинской армии на Бахмутском направлении фронта, где ВСУ берут под контроль высоты в окрестностях Клещеевки.

Солдат украинской армии, пишущий в Telegram-канале ником «Бахмутський Демон», сообщает, что передовые группы ВСУ смогли закрепиться непосредственно в пределах Клещеевки, которая является одним из ключевых населенных пунктов на отмеченном участке фронта.

После ее освобождения вопрос пребывания россиян в Бахмуте будет предрешен, поскольку оккупантам придется отступать либо погибнуть в огневом мешке ВСУ.

Более того, на противоположном фланге, к северу от Бахмута, украинские военные вплотную подошли к границам Берховки, продолжая операцию по окружению российской группировки.

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