Змитра Дашкевича не выпустили из колонии 2 11.07.2023, 13:55

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Политзаключенного перезадержали по другой статье.

Политзаключенный Змитер Дашкевич не вышел на свободу. На него завели новое уголовное дело за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы» (ст. 411 УК), сообщают правозащитники.

Напомним, активиста задержали 23 марта 2022 года после обыска в квартире. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье, а затем перезадержали уже по уголовному делу. Его вместе с женой Анастасией обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года.

14 июля в суде Московского района Минска Змитру назначили полтора года колонии, а его жене — три года «домашней химии».

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