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Змитра Дашкевича не выпустили из колонии

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  • 11.07.2023, 13:55
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Змитра Дашкевича не выпустили из колонии

Политзаключенного перезадержали по другой статье.

Политзаключенный Змитер Дашкевич не вышел на свободу. На него завели новое уголовное дело за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы» (ст. 411 УК), сообщают правозащитники.

Напомним, активиста задержали 23 марта 2022 года после обыска в квартире. Сначала его арестовали на 15 суток по административной статье, а затем перезадержали уже по уголовному делу. Его вместе с женой Анастасией обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года.

14 июля в суде Московского района Минска Змитру назначили полтора года колонии, а его жене — три года «домашней химии».

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