Украинский подпольщик: Есть удобное оружие, чтобы ликвидировать Путина 11.07.2023, 14:05

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Владимир Жемчугов

Эксперт проанализировал кейс с капитаном подводной лодки «Краснодар».

В Краснодаре на территории России застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Ранее этот человек запускал ракеты «Калибр» по мирным городам Украины. Об уничтожении опасного оккупанта сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Многие слышали о работе подполья, партизанском движении, подрывах коллаборантов на оккупированных территориях, но не догадываются, как оно функционирует. О работе подполья, подготовке партизан в Украине, о неожиданных достижениях украинских спецслужб в России - в эфире программы Security Talks на «Апостроф TV» рассказал Владимир Жемчугов - участник российско-украинской войны, человек, который побывал в плену и знает, что такое партизанская работа.

– Насколько изменилось движение сопротивления по сравнению с теми годами, когда вы этим занимались?

– Современная война 2022-2023 года очень сильно отличается от той войны, в которой я участвовал в 2014-2016 годах на Донбассе. Тогда мы использовали старые советские средства и оружие. Сейчас, особенно в Херсонской области и Запорожской областях, в Мариуполе, уже используются западные образцы оружия, радиоуправляемые мины, дроны-камикадзе. У нас такого не было в 2014–16 годах. Это уже новый уровень, и я вижу, что наша разведка растет очень быстро.

– То есть технологически стало легче? Но ведь говорят, что и бдительность врага повысилась.

– Сравнивая действия врага на оккупированных территориях, я вижу, что враг к этой войне лучше подготовился. У нас тогда не было облав, зачисток, обысков – то есть сценария, который использовала Россия в Чечне. Сейчас это они это делают очень часто. И, к сожалению, я вижу, что за последние полгода многие члены нашего подполья, партизаны – молодые ребята – попадают в плен.

Основная причина – это лень, нарушение конспирации. Не успели удалить переписку со своим куратором или не успели очистить кэш в мессенджере, или не почистили корзину с удаленными фотографиями расположения российских войск. При проверках, обысках, облавах, россияне сразу проверяют смартфоны. И, к сожалению, наши люди попадают в плен.

– Приходилось слышать, что сопротивление на оккупированных территориях во многом зависит от отношения со стороны местного населения. Как было настроено население тогда – в 2015-2016 годах?

– В 2014-16 годах на Донбассе, к сожалению, большинство людей поддерживали «Партию регионов». Именно «Партия регионов», после первой Оранжевой революции, начала разъединять наше общество на Донбассе на две части: на «донбасских» и украинских людей. Это сделало свое черное дело.

А мы тогда сосредоточились на конспирации. Видимо поэтому наш отряд так долго действовал на оккупированных территориях. У нас не было предателей. Мы знали, что не нужно никому доверять. И ФСБ, и «МГБ» особо нами не интересовались, им было важнее следить за линией фронта, а в тылу, особенно ночью, мы действовали, можно сказать, безнаказанно. Никто за нами никогда не гонялся, никто нас не преследовал. Россияне и наши местные предатели боялись отходить от блокпоста или выходить из города. Ночь была нашей.

Но сейчас, особенно на оккупированной Херсонщине, мы видим очень много предательства. Вы знаете, что в частности, в Херсонской области мы готовились к партизанской войне, было сделано очень многое для территориальной обороны, люди проходили обучение, боевое слаживание. Но насколько я помню, последний подготовленный партизанский отряд попал в плен в прошлом году. Это были ребята, которые по легенде – 12 человек, по-моему – работали на техстанции. При техстанции была гостиница, они там жили, а днем будто бы работали. Такая легенда была, но, к сожалению, произошла измена, и этот большой отряд попал в плен.

Очень много предательства мы видим и в Херсонской, и в Запорожской области, и на Харьковщине – к этому мы не были готовы, потому что Россия уже в 2022 году готовилась не только идти в наступление, но и зачищать те территории от проукраинского населения, а также подготовленного подполья. И сейчас измена нанесла большой вред нашему подполью.

– Время от времени мы слышим, что какой-нибудь коллаборант или предатель ликвидирован. Влияет ли это на врага?

– Ну, я вижу, что они бесятся. Уже на телевидении призывают расстреливать партизан, ввести смертную казнь. Они ничего не могут сделать – их чеченские методы облав, обысков, пыток, показательных казней партизан им не помогают. Был случай в прошлом году, когда они пленили одного партизана, очень жестоко пытали, а затем со следами пыток выбросили в Херсоне возле речного вокзала. Они повторили все то, что в 14-м году сделали с Рыбаком в Горловке (Владимир Рыбак – уроженец Горловки, участник Революции Достоинства, исчез в 2014 году после митинга пророссийских сил, где пытался сорвать флаг так называемой «ДНР» и вернуть на его место украинский флаг. Его тело со следами пыток обнаружили рыбаки в реке Казенный Торец вблизи пгт Райгородок - «Апостроф» ) . Они используют метод устрашения, но не могут ничего поделать – все равно сопротивление продолжается. А когда все предатели и коллаборанты отвечают кровью и жизнью за свою измену, это оказывает большое влияние на оккупационную администрацию.

– Кому лучше удаются такие акты возмездия – представителям спецслужб или подготовленной агентуре?

– Сейчас готовят группы из местного населения, курсы подполья – 2-3 недели. Это небольшие курсы по трем направлениям. Первое – это основа информационной безопасности, использования смартфонов, кодировки и программы. Второе – это основы конспирации, а третье – это взрывное дело. То есть мы сейчас не учим партизан совершать вооруженные нападения – это очень тяжело. Главное, чтобы человек умел использовать эту маленькую мину, согласно правилам конспирации – безопасно установить, уйти с того места, а затем взорвать этого коллаборанта. Для этого трех недель обучения достаточно. А если говорить о таких коллаборантах как Губарев, Пасечник или еще Балицкий, то их очень хорошо охраняют. Здесь уже нужно участие хорошо обученных спецназовцев, имеющих большой опыт. Только они могут сейчас это выполнить.

- Сложно ли отследить передвижение какого-нибудь VIP-лица, который является врагом Украины и преступником? Сколько нужно людей для безопасного выполнения такой задачи?

– Из фильмов о шпионах, большинство людей, видимо, помнят, что для слежки за одним человеком, нужно несколько агентов. Как партизаны следят за человеком, так и охранники этого лица отслеживают находящихся рядом. Надо не попасть в поле зрения этих спецслужб. И нужно использовать несколько видов транспорта и несколько человек, чтобы отследить перемещение объекта и фиксировать часто посещаемые им места. На это нужно время, возможности, транспорт, необходимое количество агентов и деньги.

– То есть человек, выполняющий миссию агента, должен «раствориться» в обществе? Выходит, что агентура и партизаны должны пользоваться не какой-то спецсвязью, а обычными телефонами? Спецсредств должно быть минимальное количество, я правильно понимаю?

– Если человека остановят для проверки – сейчас очень часто останавливают на оккупированных территориях прямо на блокпостах и просто по городу – сразу первый вопрос – паспорт и смартфон. Потом уже осматривают. Чтобы безопасно вести наблюдение за определенным лицом, нужно иметь знания. Нас учили – к сожалению, другой литературы нет – по учебникам КГБ. На сегодняшний день учебники КГБ остались в наших украинских спецслужбах. Именно по ним нас учили, как себя вести на улице, как следить, не идет ли кто-то за тобой, чтобы не было «хвоста», как маскироваться, как быстро переодеваться, как менять внешность при изменении местоположения. Наверное, современных украинских партизан еще продолжают учить по этим КГБшным учебникам.

Что касается смартфона, то современные смартфоны дают возможности «хоронить» те мессенджеры, те каналы связи, которыми пользуется человек. У обычного патрульного не хватит инструкций и знаний, чтобы найти эти скрытые функции. Если планируется ликвидация какого-либо российского предателя или высокопоставленного должностного лица, то наиболее сложное и опасное занятие - принести оружие на место и установить его.

– Насколько верными являются акты возмездия в отношении лиц, совершивших здесь военные преступления. Если мы говорим, например, об их уничтожении в любой точке мира, в том числе в России, где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке.

– Это не афишируется, но от тех сотрудников спецслужб, с которыми я продолжаю общаться, я знаю, что у нас есть успешные операции на территории России. Чтобы вы знали, наши спецслужбы ведут охоту на летчиков авиации, которые уже второй год бомбят Украину. Есть удачные случаи ликвидации – находили этих летчиков на территории России, выявляли местонахождение, проживание, находили их семью. Уже была успешная ликвидация. Я не могу называть фамилию.

– Ликвидация осуществлялась неравнодушными россиянами?

– Давайте не будем пока это называть. Я просто хочу сказать, что к этому причастны украинские службы и уже было несколько удачных ликвидаций этих летчиков.

– На ваш взгляд, где следует наращивать усилия: на вопросах спецсвязи, взрывных средств или психологической подготовке?

– Надо прилагать усилия для подготовки людей. Это национально-патриотическое воспитание молодежи и взрослых людей. Извините, но 70% всех граждан Украины за всю свою жизнь прочитали только одну книгу по истории, которую их заставили прочесть – это школьный учебник по истории. И, к сожалению, мы не знаем реальную историю Украины, мы не знаем наших героев, мы не понимаем чем нам гордиться, и какие даты вспоминать.

В партизаны и в спецслужбы идут очень мотивированные и храбрые люди. Это не так просто – одному пойти на оккупированную территорию или на территорию российской федерации. Ты понимаешь, что это может быть билет в один конец, что никто не прикроет тебе спину с автоматом, не прилетит вертолет тебя поддержать с воздуха, не поможет артиллерия. Мотопехота не придет и не заберет тебя. Все – ты один на оккупированной территории. Это очень тяжело, это только очень мотивированному и храброму человеку под силу. Наиболее мотивированным партизаном во все времена был человек, заряженный местью. И как это ни прискорбно говорить, но благодаря путину за девять лет войны появилось очень много граждан Украины, мотивированных местью. Путин очень много убил украинцев, детей, женщин, разрушил домов. Очень много горя нам принес. И это очень мотивирует людей, чтобы идти на такую войну, несмотря на то, что возможно, это билет в одну сторону.

– Вы вспомнили Путина. Главное управление разведки Министерства обороны составляет списки «претендентов», и они говорят, что Путин возглавляет список тех, кого нужно ликвидировать. Можно ли хотя бы теоретически предположить, что Путин может быть ликвидирован во время какой-то его поездки в один из регионов? Это реально вообще?

– Это очень тяжело будет сделать. Чтобы вы понимали, охрана путина – это не государственная организация, его охраняет частная структура. Он не доверяет государственным службам и в эту частную структуру очень серьезно отбирают людей. Это будет очень трудно сделать, но все же я вижу, как быстро мы двигаемся в направлении дронов-камикадзе. Это, пожалуй, самое удобное оружие для уничтожения Путина. Это возможно.

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