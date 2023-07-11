«Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование» 11.07.2023, 14:22

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Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине.

Чего ожидать от саммита НАТО, который сегодня начинается в Вильнюсе. Об этом в интервью Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.

Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.

Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Как я сказал, Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины.

— На прошлой неделе издание FT рассказало, что США, Великобритания и Франция предупредили Путина, что ответят ударом на применение российского ядерного оружия в Украине. Теперь, Кремль могли предупредить, что российских наемников на границах с НАТО не должно быть. Запад будет постоянно говорить с Россией с позиции силы?

— Я неоднократно говорил, что самыми адекватными политиками на Западе являются военные, потому что они опираются на факты и оценку силы противника. Именно поэтому голоса генералов и адмиралов НАТО сегодня звучат мощнее.

Поэтому и политики стран НАТО, Европейского союза, занимают более решительную и четкую позицию.

Конечно же, к новым решениям Запад подтолкнул мятеж Пригожина. Запад осознал три вещи. Первая — Россия очень слаба, власть может поменяться в любой момент. Второе — в России есть силы, которые выступают за прекращение войны в Украине, это была одна из тем Пригожина и людей, которые участвовали в мятеже. Третье — Запад услышал сигнал части российского руководство о том, что оно готово пойти на переговоры для решения этого кризиса.

Мы знаем, что руководство НАТО не хочет, чтобы ядерное оружие попало в руки нескольких «пригожиных» или «путиных», поэтому Альянс говорит: ядерное оружие — очень серьезная вещь, мы готовы помочь России обеспечить контроль за ядерным оружием.

Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша».

Думаю, эта ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней.

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