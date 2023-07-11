Ford показал новый спортивный электрокроссовер Mustang Mach-E

Ford показал новый спортивный электрокроссовер Mustang Mach-E1
- 11.07.2023, 14:30
Модель будет оснащаться раллийными технологиями.
Ford Mustang Mach-E получит новую заряженную версию, которая станет быстрее модификации GT. По слухам, эта модификация будет оснащаться раллийными технологиями.
Ford показал тизер новой заряженной версии электрокроссовера Mustang Mach-E. Премьера новинки состоится на Фестивале скорости в Гудвуде. Об этом сообщили на сайте motor1.
В первом тизере показаны несколько модификаций Ford Mustang Mach-E. Позади находится загадочная версия электрокроссовера, которая станет самой быстрой в линейке.
В ролике заряженный электрокроссовер ездит по дороге, после чего отправляется на грунтовую дорогу. Вероятнее всего, это намек на то, что новая версия Ford Mustang Mach-E получит раллийные технологии.