Ford показал новый спортивный электрокроссовер Mustang Mach-E 1 11.07.2023, 14:30

Модель будет оснащаться раллийными технологиями.

Ford Mustang Mach-E получит новую заряженную версию, которая станет быстрее модификации GT. По слухам, эта модификация будет оснащаться раллийными технологиями.

Ford показал тизер новой заряженной версии электрокроссовера Mustang Mach-E. Премьера новинки состоится на Фестивале скорости в Гудвуде. Об этом сообщили на сайте motor1.

В первом тизере показаны несколько модификаций Ford Mustang Mach-E. Позади находится загадочная версия электрокроссовера, которая станет самой быстрой в линейке.

В ролике заряженный электрокроссовер ездит по дороге, после чего отправляется на грунтовую дорогу. Вероятнее всего, это намек на то, что новая версия Ford Mustang Mach-E получит раллийные технологии.

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