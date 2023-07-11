Рекордное количество россиян сдались в плен на Таврическом направлении 11.07.2023, 14:50

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В ВСУ раскрыли подробности.

На Таврическом направлении рекордное количество российских оккупантов сдается в плен. Только за прошедшие сутки таких захватчиков было 19.

Такое заявление сделал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Валерий Шершень. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

«Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и во время проведения наступательных действий группировки «Таврия». Это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию, а с нашей стороны – успех», – подчеркнул он.

По его словам, за минувшие сутки в плен сдались 19 человек.

Шершень подчеркнул, что потери врага ранеными и убитыми на этом направлении также очень существенны.

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