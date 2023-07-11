Политзаключенный Николай Козлов попал в больницу 11.07.2023, 14:50

Николай Козлов

У него бронхит.

Соратники Николая Козлова по Объединенной гражданской партии рассказали «Народной Воле» последние новости о своем руководителе.

Ранее однопартийцы политика рассказывали, что от Николая почти два месяца не приходило никакой информации, но в последнее время информационная блокада закончилась, и известия от него пошли.

«По нашей информации, Николай с бронхитом попал в больницу, — говорят соратники Козлова. — Нет подробностей, где он мог так заболеть, как неизвестно и то, где Николай на данный момент находится: то ли в колонии, то ли пока еще остается на лечении».

По словам собеседников, по сравнению с некоторыми другими политзаключенными, ситуация с Николаем Козловым выглядит более-менее нормально.

«Как уже сообщалось, нет сейчас тотальной информационной блокировки, поэтому письма родным и близким от Николая идут, — рассказывают они. — Даже было несколько телефонных звонков от него.

Держится он достойно. Естественно, если человек делает выбор и решает не уезжать из страны, то он хорошо подготовлен к возможным испытаниям».

Однопартийцы Николая Козлова говорят, что многие пишут ему письма, хотя те в колонию и не доходят:

«Некоторые пишут нашему партийному лидеру, другие не видят в этом смысла, так как корреспонденцию все равно не отдают. Не так давно помогали сестре Николая сформировать большую передачу для ее брата и нашего коллеги.

Много людей готовы помогать и интересуются судьбой Николая Козлова».

Николая Козлова задержали 27 июля 2022 года. 3 ноября 2022 года его осудили на два с половиной года лишения свободы за «участие в массовых беспорядках». В результате поставили один из мирных маршей протеста, который прошел в одно из воскресений в августе 2020 года.

Николай Козлов отбывает наказание в могилевской колонии № 15.

В мае 2023 года у него умерла мать, но политика на похороны не отпустили.

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