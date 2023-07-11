Турецкий загар геополитики 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.07.2023, 14:59

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Призрак Османской империи смотрит на исчезающий фантом империи Российской.

Что только ни делал за последние годы великий «наш» спецоператор в отношении Турции, создавая видимость поддержки этой страной его политики – на турецком пляже под жарким солнцем надувал воздухом шарик особых отношений, строил из мокрого песка «замки».

Системы ПВО поставил, газ пускал, атомную станцию сооружал, встречался, ручкался с Эрдоганом многократно, ел с ним мороженое с кухни ФСО, дружил горячо, очень горячо – только с Лукашенко больше.

В ответ оплеухи и «удары в спину». В последние дни это, конечно, отправка в Украину командиров «Азова», оборонявших Мариуполь. И вот, наконец, решение Эрдогана передать на ратификацию в парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО.

Неплохие результаты у Путина, Лаврова и всего их коллектива «на турецком направлении», вы не находите?

В общем великий геополитический отпуск в Турции для Путина можно считать законченным. Пора покрытому загаром «ветерану» паковать чемодан с купленными на Истикляле сладостями для Медведева и возвращаться в бункерные глубины, в ждущую «Лебединого озера» страну.

Волны Черного моря набегают на пустынный турецкий пляж, смывают построенные Путиным замки из песка. Рядом с ними валяются клочья лопнувшего шарика геополитических надежд. В шезлонге, вытянув усталые ноги, сидит постаревший Эрдоган. Улыбаясь, он смотрит сквозь темные очки на горизонт. Солнце плавит облака в яркой летней синеве. Свежий ветер с моря рвет цветную ткань зонтика над головой наследника султанов. Призрак Османской империи смотрит вдаль - на исчезающий фантом империи Российской.

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