«Человек купил машину, а потом вынужден был уехать из Беларуси» 3 11.07.2023, 15:03

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На авторынке все перевернулось с ног на голову.

Лидером продаж среди новых авто в последние месяцы остается Geely. А что с наличием и ценами на иномарки других марок? «Зеркало» узнало эту информацию у нескольких автодилеров. Если кратко: выбор моделей ограничен, а на те, что есть, цены кусаются.

В дилерском центре VW с наличием автомобилей все грустно — легковых машин там нет, хотя в конце прошлого года продавали Passat и Taos. Сегодня на сайте компании сообщается о наличии Touareg, однако при переходе на страницу с этой моделью оказывается, что все машины забронированы.

— В данный момент свободных машин действительно нет в наличии — небольшие проблемы с автомобилями. Только если делать предзаказ. А вы может быть вы рассматриваете Geely? — ответил сотрудник.

Но даже если заказывать Touareg, то даже примерную цену консультант сообщить не смог — «надо рассчитывать». Отметим только, что в прошлом декабре на эту модель называлась стартовая цена от 240 000 рублей.

Напомним, еще в 2020 году Volkswagen Polo с октября удерживал лидерство на рынке продаж новых авто.

На сайте дилера Renault есть в наличии немного моделей легковых авто: несколько Logan Stepway, два Duster и более 40 Koleos. Правда, указано, что Duster купить уже нельзя, они зарезервированы.

По телефону сотрудница отдела продаж сообщила, что Logan Stepway стоит 56 500 рублей, цены на Koleos начинаются от 135 000 рублей.

— Мы все продали, больше привоза пока не будет. Duster, Kaptur и Arkana сняли с продажи. Есть авто с маленьким пробегом — по две тысячи километров, они по сути новые, как раз Duster, Kaptur. Буквально полгода кто-то поездил, — рассказала девушка.

Сотрудница отметила, что если кто-то купит оставшиеся пять Logan Stepway, то «не факт», что приедут новые, а если они и будут, то дилер их сразу продает. К тому же цены на новые поставки могут измениться.

— Цены очень часто меняют, в основном в сторону повышения, — отметила консультант.

С ассортиментом автомобилей Lada дела обстоят лучше. В отделе продаж дилера сообщили, что в наличии есть Granta Liftback по цене от 30 900 до 41 500 рублей, есть четыре комплектации. За 45 900 рублей продают Vesta, а за 55 500 рублей — Vesta SW. Самая дорогая модель — Vesta SW Cross, ее стоимость — от 57 900 до 67 900 рублей.

Сотрудник отдела продаж автодилера Kia сообщил, что для покупки доступны разные варианты. Он уточнил, какой кузов интересует.

— Если нужен хэтчбек, то есть вариант Ceed с двигателем 1,6 литра на «автомате», его стоимость — от 95 900 рублей. На сегодня это самый бюджетный вариант, — сообщил собеседник.

Немного дороже стоит Ceed SW — от 99 900 рублей. В той же категории есть модель Cerato, ее цена — от 107 900 рублей. В разделе кроссоверы выбор больше: Sportage — по цене от 125 900 рублей, Sorento — от 165 900 рублей, Soul — от 104 900 рублей и Carnival — от 214 900 рублей. А вот Kia Rio, который несколько лет пользовался спросом в Беларуси, больше поступать не будет. Эта марка в 2020 году входила в топ-4 самых продаваемых авто в Беларуси.

— Стоимость авто увеличивается практически в каждом месяце. Одна из составляющих, которая влияет на это, — курс валют.

Авто, цены на которые озвучил сотрудник, есть на складе, поэтому ждать их поставки не надо. Собраны они в Казахстане, на сборочном крупноузловом производстве.

Бренд Hyundai в Минске представлен четырьмя моделями, самая дешевая — кроссовер Tucson, цена на него начинается от 139 900 рублей. Далее идет среднеразмерный кроссовер Santa Fe, стоимость которого — от 189 900 рублей, а также внедорожник Palisade с ценником от 199 900 рублей. Самая дорогая модель — минивен Staria, стоимость авто — от 239 900 рублей.

— Авто подешевле, например, Accent и Sonata, не знаю когда ждать. Они раньше производились на заводе в Санкт-Петербурге, а сейчас он приостановил свою работу. Когда все вернется обратно, никто не знает. А кроссоверы есть в наличии, буквально сегодня автовоз привез новые машины.

Сотрудник сообщил, что авто Hyundai собирались в Корее. Также он предложил обратить внимание на машины с пробегом. Например, в наличии сейчас вариант дизельного Tucson с пробегом всего 1600 км, его цена — 136 000 рублей. Это на 3900 рублей дешевле, чем новый на бензине.

— Человек купил машину, а потом вынужден был уехать из Беларуси. Машину сдал обратно в салон, — объяснил консультант.

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