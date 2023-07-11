3-я штурмовая бригада ВСУ разбила российских десантников под Бахмутом и взяла много пленных 4 11.07.2023, 15:06

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Украинские военные освободили новые территории.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом. В результате наступления украинские воины ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

«Бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города», - говорится в сообщении.

В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачены в плен еще 10 российских оккупантов. Также украинские бойцы уничтожили российскую технику, в том числе вражеский танк.

Кроме того, был захвачен ротный опорный пункт и отбиты позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков.

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