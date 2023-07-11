Политолог: У Запада и Украины будет возможность быстро решить вопрос режима Лукашенко 4 11.07.2023, 15:20

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Два диктатора загнали себя в ловушку.

Сегодня в Вильнюсе стартовал двухдневный саммит НАТО. Насколько это важное событие для нашего региона? Какие решения могут быть приняты? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым.

— Крайне важное мероприятие для региона, во вторую очередь — для Беларуси. Одно из самых главных решений фактически было принято вчера вечером, которое, в общем-то, ожидалось. Это «зеленый свет» на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Для региона это означает, что, несмотря на какие-то разногласия, НАТО — достаточно единая военно-политическая организация. Балтийское море утрачено для Российской Федерации как какое-то операционное пространство, потому что оно полностью превратилось во внутреннее море НАТО с небольшим кусочком побережья, который принадлежит России. Значение Балтийского флота РФ фактически умножено на ноль, он ничего не сможет сделать.

Еще одно важное решение для региона, которое читается и, в общем-то, будет озвучено, — это особая система гарантий для Украины. Оно тоже было анонсировано накануне. Джо Байден сказал, что Украина получит гарантии от США и, скорее всего, от НАТО, аналогичные тем, которые получил в свое время от Соединенных Штатов Израиль.

На практике это означает, что Украина не может проиграть войну против России. Если ретроспективно посмотреть на имплементацию гарантий для Израиля, то с 60-х годов прошлого столетия регулярно, раз в 10-15 лет, возникали войны с превосходящими по силам противниками. Казалось бы, что шансов против армады, атакующей со всех сторон, нет, но израильская армия и помощь от США делали свое дело. Ни одну войну, развязанную против страны, Израиль не проиграл.

Третье решение, которое также читается по определенным действиям, предпринятым до саммита, — это объявление решения о значительном усилении «восточного фланга» НАТО, в первую очередь — группировки в странах Балтии. Потому что они наименее всего численно и качественно подготовлены к войне, если она начнется, к отражению нападения со стороны России.

Если рассматривать белорусский аспект, то, что Z-сообщество, российские и белорусские недалекие генералы называли Беларусь «белорусским балконом», фактически в результате имплементации этих решений станет военно-политической реальностью. В случае каких-то более серьезных угроз, исходящих со стороны белорусского режима, будет решаться вопрос о существовании этого белорусского режима, под чьим бы фактическим контролем не находилась территория, Лукашенко или Кремля, который все в большей степени оказывает влияние на происходящее внутри страны. У коллективного Запада и Украины будет возможность очень быстро решить вопрос с угрозами, исходящими с белорусской территории.

— Эти решения, влияющие на Беларусь, будут приняты во время саммита?

— Первое решение было принято уже вчера, по Швеции, остальные сегодня-завтра будут озвучены официально. По сути дела их имплементацию мы уже видим — Польша самостоятельно перебрасывает войска на восток. Вопрос больше про фактическое подтверждение того, что объединенная группировка будет усилена в странах Балтии. Поэтому тут на самом деле белорусский режим и Путин, заигравшиеся с ядерным оружием и «Вагнером», сами загнали себя в большую и серьезную ловушку, приблизив свой конец.

За скобками того, что с большой долей вероятности будет принято и подтверждено, остается то, чего мы не услышим на этом мероприятии.

К сожалению, мы не услышим от двух сторон, ни со стороны НАТО, ни тех, кто представляет белорусское общество на этом мероприятии, что у Беларуси как у страны в будущем нет иного вектора развития и обеспечения своей собственной безопасности, кроме как членство в Европейском союзе и НАТО. Причем это безальтернативная история, если мы хотим существовать как независимое государство.

К большому сожалению, мы этого не услышим со стороны НАТО, потому что белорусский режим в данный момент представляет угрозу для Альянса, здесь тактическая история играет роль. Но того же мы не услышим и от так называемого штаба оппозиции в Вильнюсе, потому что они не смотрят далеко за горизонт.

Можно сколько угодно пытаться замерять какие-то настроения общества в Беларуси о нейтральном статусе, ОДКБ или НАТО, но если это лидерство, тем более лидерство ответственное, оно должно исходить из четких приоритетов и четкой программы, а не фразы «определимся когда-нибудь». Зачем нужны демократические изменения, нужно знать сейчас.

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