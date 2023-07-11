«За чьи деньги банкет?»: в Гомеле снова ремонтируют крыльцо облисполкома 3 11.07.2023, 15:45

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На его предыдущий ремонт потратили $400 тысяч.

Власти Гомеля за последние годы построили туалет за миллион долларов, мачту для флага за полмиллиона, отремонтировали крыльцо облисполкома за $ 400 тысяч.

Читатели сайта «Радыё Свабода» прислали видео, на котором видны очередные ремонтные работы на крыльце Гомельского облисполкома:

«Это скандальное крыльцо ремонтировали в 2015 году за огромные деньги. Сделали там подогрев и подсвечивание. Теперь снова ремонт? За чьи деньги банкет?», - спросили читатели.

На сайте государственных закупок в мае 2023 года был объявлен тендер на ремонт крыльца облисполкома. Из тендера следовало, что на «демонтаж и ремонт 142,5 кв. м гранитной облицовки» крыльцу нужно 105 тысяч рублей (более 35 тысяч долларов). На 11 июля на сайте государственных закупок написано, что тендер не состоялся. Но ремонт крыльца идет.

В 2015 году крыльцо облисполкома в Гомеле уже ремонтировали. Тогда на это потратили 400 тысяч долларов. Первоначальная стоимость ремонта указывали в эквиваленте миллиона долларов. Это вызвало возмущение у общественности и СМИ. В итоге ремонт стоил 400 тысяч. За эти деньги «уменьшили крутизну склонов крыльца путем построения подпорных стенок», построили систему отведения дождевой воды, сделали подогрев и «ландшафтное подсвечивание». Подсветили не только крыльцо, но и елочки возле него. Сам крыльцо сделали гранитным.

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