В российском Воронеже «герой СВО» избил женщину у подъезда многоэтажки 5 11.07.2023, 15:48

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Вернувшиеся с фронта российские военные все чаще фигурируют в сводках криминальных хроник.

В Воронеже «герой СВО» избил женщину у подъезда многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной в соцсети видеозаписи видно, как мужчина в военной форме наносит удары женщине под внимательным соседским созерцанием.

«В Воронеже мужчина, вернувшийся с войны, избил женщину. По словам жильцов дома, она поприветствовала бойца, выкрикнув «Слава Украине». Видимо, «из солидарности» никто из присутствующих за соседку даже не вступился. Местные СМИ сообщают, что после приезда полиции пострадавшая женщина отказалась писать заявление на обидчика», - пишет автор публикации в комментарии к видео.

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