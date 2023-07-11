Экс-тренера солигорского «Шахтера» оштрафовали за договорные матчи 11.07.2023, 15:53

На 185 тысяч рублей.

В суде Московского района Минска 11 июля вынесли приговор бывшему тренеру солигорского футбольного клуба «Шахтер» Владимиру Нидергаусу. Его признали виновным в организации договорных матчей и оштрафовали на 5 тыс. базовых величин (на сегодня это 185 тыс. рублей).

Обвинения бывшему тренеру предъявили по частям 1, 2 статьи 253 Уголовного кодекса, «Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов». Максимальное наказание по этой статье предусматривается в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Однако, суд ограничился штрафом, поскольку тот сотрудничал со следствием, и освободил Нидергауса из-под стражи в зале суда, заменив меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную сил, передает агентство БелТА.

У Нидергауса ещё есть время для обжалования приговора и подачи апелляции.

Напомним, контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение лишить чемпионского титула за 2022 год солигорский футбольный клуб «Шахтер» из-за договорных матчей с участием этой команды. Наград лишили и минский «Энергетик-БГУ».

У «Шахтера» также отобрали турнирные очки в чемпионатах 2023 и 2024 годов и наложили штраф в размере 10 тыс. базовых величин (370 тыс. рублей).

Как следует из материалов суда, о проведении матчей Нидергаус договоривался с тренером минского клуба «Энергетик-БГУ» Анатолием Юревичем и футболистом бобруйской «Белшины» Дмитрием Гомзой. Как следствие в заключительном туре «Шахтер» одержал победу над «Белшиной», взял чемпионский титул, а минский «Энергетик-БГУ» уступил «Динамо». Сообщается, что обвинения с тренера «Энергетика-БГУ» сняли после того, как он раскаялся в содеянном.

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