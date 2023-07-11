«В компании уникальный опыт, ради него готов потерпеть» 2 11.07.2023, 16:10

Как айтишники работают без зарплаты, но не уходят.

Работали «за еду», но не покидали компанию в 2022-2023 — devby.io опубликовал пять историй и комментарий юриста.

Работали без зарплаты

История 1. «Жалко бросать. Есть чувство долга»

Задержки зп на месяц+ (в белорусском офисе), а затем до 5 месяцев (в польском). Стартап, Беларусь — Польша

— Работала дизайнером в небольшом белорусском стартапе. Платили в целом адекватно, все шло неплохо, компания развивалась. Но потом начали задерживать зарплату. Сначала на несколько дней, потом на неделю, на две.

Причин задержек руководство толком не объяснило. Нам говорили, что заказчик задерживает выплаты, денег нет.

Вскоре я ушла в отпуск, опять же без выплат, ждала, что деньги вот-вот пришлют. Но зарплату задержали больше чем на месяц. Сначала кормили завтраками, а потом стали просто игнорировать.

Как раз в это время у меня заканчивался срок действия договора. Я об этом сообщила, и меня уволили. Сообщили, что компания приняла решение закрыть свое подразделение в Беларуси (есть офис в Польше). Зарплату и отпускные пообещали выплатить. Но полностью рассчитались только спустя полтора месяца.

Слышала, что другим коллегам тоже несколько месяцев не платили. По итогу компания уволила всех сотрудников белорусского офиса. При желании была возможность релоцироваться в Польшу.

Но на этом история не закончилась. Через месяц меня попросили вернуться и поработать на польский офис, но на других условиях: оплата согласно выполненной работе. Официального договора нет, но логика как договоре подряда. Обещали, что рассчитываться будут стабильно.

У меня к тому времени уже была другая работа. Но я согласилась на предложение. Рассматривала это как подработку.

Сначала с выплатами все было хорошо, потом снова те же грабли: завтра, в пятницу, в понедельник и т. д.

Зато таски стабильно появлялись, и компания контролировала выполнение работы. Коллегам тоже стали задерживать зарплату.

Со мной рассчитались только через 5 месяцев. И то после того, как я сказала, что больше не буду выполнять работу, пока не выплатят весь долг, пусть и небольшой.

Сейчас поставила для себя условие: нет оплаты — работа останавливается. Заплатите — буду дальше выполнять таски. На самом деле нужно оттуда уходить, но что-то до сих пор держит.

Думаю, я как-то привязалась к работе, к команде. Всё же работали вместе, трудились для общих целей. У меня было много идей по развитию компании, да и люди сами по себе хорошие, где-то мне помогали, как-то жалко бросать. Есть чувство долга. И плюс дополнительный доход.

История 2. «Работа очень нравилась»

Задержки зп до 3 месяцев. Продуктовая компания, Беларусь

— Работала QA в продуктовой компании (штат около 150 сотрудников). В мае прошлого года начались проблемы с переводом денег из-за границы на счет компании в Альфа-Банке. Из-за этого сотрудникам перестали выплачивать зарплату.

Знаю, что руководство искало способы решить проблему, но общего созвона с менеджментом не было. Нас постоянно кормили завтраками, но зарплату не платили несколько месяцев. Такое чувство, что все это время руководству было наплевать на весь минский офис. По факту так и оказалось.

Все это время я жила на сбережения, не экономила. Просто понимала, что деньги точно придут, вопрос — когда. На полгода сбережений хватало. Уходить и искать новое место работы не планировала, потому что работала с классными людьми. Да и сама работа очень нравилась.

Через 3-4 месяца зарплату начали выплачивать. Без надбавок за просрочки и извинений от менеджмента. Полагались ли нам надбавки по контракту (за просрочки), не было ни сил, ни времени, ни желания разбираться.

К тому моменту долг компании передо мной составлял около 2 тысяч долларов. Задолженность выплачивали частями в зависимости от того, сколько денег приходило на счет компании. Видимо, просто делили всю приходящую сумму на всех сотрудников.

А потом в компании пошла волна сокращений. Всех предупредили примерно за месяц. И даже выплатили какую-то компенсацию, кажется, за один месяц. Несогласным предложили остаться на 0,1 ставки. Якобы так можно было по законодательству. Но, насколько знаю, желающих почти не нашлось.

В итоге после этой волны сокращений от минского офиса осталась хорошо если треть. Я пару месяцев назад тоже уволилась. А сейчас, насколько знаю, офис компании в Минске либо ликвидируют, либо уже ликвидировали.

История 3. «Жил на сбережения, денег хватало»

Задержка зп — 3 месяца (долг 10 000 долларов), возврат долга частями. Компания в ЕС

— В прошлом году работал в ИТ-департаменте небольшой европейской компании (около 50 человек), которая занимается в основном маркетинговой деятельностью.

Весной 2022 возникли проблемы с выплатой зарплаты. Компания объясняла, что европейские банки стали отказывать в переводе денег на счета банков в Беларуси. На тот момент деньги из США еще как-то приходили, например, через Приорбанк, а из Европы нет.

Без зарплаты отработал три месяца. Долг компании за это время составил около 10 тысяч у. е. Жил на сбережения, денег хватало. Но в итоге решил уехать. В основном из-за проблем с платежами. Плюс в Беларуси возникли сложности с сервисами (JetBrains, Upwork). Кроме того стало меньше работы, зато появилась новая.

Переехал в Грузию, там открыл ИП. После переезда сразу решилась проблема с платежами. Все деньги мне вернули, но частями, чтобы избежать риска блокировки переводов.

Сейчас я работаю удаленно на другую иностранную компанию без офиса в Беларуси, но продолжаю что-то делать для прежней компании. Например, я создал систему, которую они используют в своей работы для анализа клиентов. Периодически что-то ещё просят сделать по мелочи.

Работали за урезанную зп

История 4. «В компании уникальный опыт, ради него готов потерпеть»

Зп урезали «в несколько раз», есть задержки. Геймдев-студия делает обучающие приложения в основном для госкомпаний

— Работаю в небольшой белорусской компании. Основные заказчики — государственные компании внутри страны: учреждения образования, повышения квалификации и т. д.

Весной нам стали задерживать зарплату — до 10 дней.

Мне зарплату урезали в несколько раз. Юридически оформили как лишение премии и чего-то еще, я глубоко не вникал. Компания обосновала это тем, что стало много заказов «с оплатой по факту» и конкретно сейчас денег нет.

Сбережения не трачу, но уже отказался от многих развлечений и крупных покупок. Например, не стал обновлять телефон.

Искал новую работу, но не очень активно. В геймдеве в Беларуси сейчас мало вакансий, а с моим специфическим опытом тяжело пойти, например, в мобильные разработчики.

Есть коллеги, которые ушли, но их относительно немного, в основном менеджеры. Весь костяк разработки остался.

Я не ухожу, потому что здесь уникальный опыт (VR и технологии, которые с ней связаны) и ради него готов потерпеть. Хотя если бы предложили хороший оффер, думаю, ушел бы.

История 5. «Пока не удается найти больше ничего подходящего»

Зарплату сократили на 50%. Аутсорс с белорусскими корнями, польский офис

— Почти два года работаю Backend Developer в белорусской аутсорс-компании. Год назад переехала из Беларуси в польский офис в Варшаве.

Уже три месяца на бенче, из которых две месяца на 0,5 ставки (первый месяц оплатили 100%).

Предупредили не заранее, а по факту: «С завтрашнего дня мы решили перевести тебя на 0,5 ставки». При общении с менеджером мне сообщили, что у компании заканчиваются ресурсы.

Я вообще не готова была сидеть на бенче, особенно на 0,5 ставки. Как только снизили зарплату, стала мониторить рынок и рассылать резюме, чтобы найти какую-то парт-тайм работу или фул-тайм. Но пока не удаётся найти ничего подходящего.

Сейчас трачу деньги только на питание, оплату аренды, абонемент на спорт. Сбережения пока не трогаю.

Хедхантер и карьерный консультант: «Компания просит вас разделить с ней предпринимательские риски»

Комментирует хедхантер и карьерный консультант, управляющий партнёр ARTITERA Алексей Немкович.

— […] Надо понимать, что означают слова компании (ее представителя) о сложностях с выплатой зарплаты? Это значит, что компания просит вас разделить с ней предпринимательские риски, которые обычно лежат на предпринимателях и акционерах. Вам обещают все выплатить, когда деньги появятся, но не делают важное уточнение — если появятся. Представители компании сами не знают, смогут ли это сделать. Если клиенты не заплатят, то откуда деньги на зарплату?

Поэтому какие бы обещания вам ни давали, есть контракт. В нем прописано, какого числа и в каком размере вы получаете зарплату. Если не получили, компания контракт не выполнила. И дальше ваши действия зависят от того, верите и доверяете ли вы компании или конкретным людям или нет.

Также я бы оценил свою ликвидность и востребованность на рынке. Могу ли я сегодня быстро найти себе работу? Если могу, то не вижу причин, ради чего находиться в компании, которая не выполняет свои обязательства.

Юрист: «Это достаточное основание для прекращения трудовых отношений по требованию работника»

Комментирует юрист Юлия Князь.

— Тут описаны достаточные распространенные случаи нарушения законодательства о труде, но раньше с этим сталкивались [в основном] другие сферы, а не ИT. В силу кризиса в данной сфере наниматели начали допускать такие нарушения, как:

несвоевременная выплата заработной платы;

несвоевременная выплата среднего заработка за время отдыха («отпускные»).

Эти нарушения являются достаточным основанием для прекращения трудовых отношений по требованию работника. Данное основание для увольнения позволяет прекратить трудовые отношения досрочно, а в случае наличия контракта — дополнительно предполагается выплата компенсации в размере трех среднемесячных заработных плат.

Однако со стороны работника должен быть предпринят определенный алгоритм действий.

Во-первых, о нарушениях нужно заявить нанимателю. Рекомендуется направить заказное письмо нанимателю на юридический адрес с указанием нарушений и требованием расторгнуть трудовой договор в конкретную дату.

Во-вторых, дождаться этой конкретной даты. В случае отказа нанимателя прекратить трудовые отношения, необходимо продолжить свою трудовую деятельность и параллельно заявить иск в суд с требованием о досрочном расторжении трудовых отношений с выплатой всех причитающихся сумм.

Следует заметить, что речь идет не только об окончательном расчете, трехмесячной компенсации за нарушение условий контракта, а также возможности завить о возмещении морального вреда и понесенных судебных расходах (если вы их понесете).

При судебном рассмотрении дела необходимо учитывать несколько моментов:

обращаться в суд нужно не позднее 3 месяцев с момента, когда работник понял, что его права нарушены. Т.е. в данном случае — с момента, когда в обозначенную работником дату наниматель отказался прекращать трудовые отношения, производить окончательный расчет и выплачивать компенсацию.

срок рассмотрения трудовых споров в суде ограничен и является достаточно коротким — 1 месяц.

при подачи иска в суд работник освобожден от уплаты государственной пошлины за рассмотрение таких дел;

работник вправе воспользоваться возможностью бесплатной подготовки иска в суд и представления своих интересов адвокатом по мету рассмотрения спора в суд, поскольку такая гарантия предусмотрена законодательством об адвокатуре.

Конечно, суды и подобные конфликты не являются приятным инструментом решения ситуации. Однако только при правильном отстаивании своих интересов работники могут рассчитывать на воспитание у нанимателей понимания ценности прав работников.

Не исключено, что на каком-то из этапов вы придете к общему согласию с нанимателю и определите оптимальные варианты разрешения ситуации. Например, путем заключения мирового соглашения с оптимальными для себя условиями прекращения дела в суде.

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