Врач-диетолог назвал продукты, которые улучшают зрение 11.07.2023, 16:16

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Многие из этих продуктов белорусы выращивают на участках.

Английский врач-диетолог Эмма Дербишир рассказал о витаминах и продуктах, которые поддерживают здоровье глаз и помогают предотвратить болезни.

Не секрет, что морковь не единственная пища, которая может улучшить зрение. Питать зрение можно и другим. Врач подчеркивает, что употребление правильных фруктов и овощей является ключом к получению витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья глаз.

Она рекомендует употреблять листовую зелень, например капусту и шпинат. Они содержат каротиноиды, называемые лютеином и зеаксантином. Организм откладывает эти каротиноиды в желтом пятне - наиболее чувствительной части сетчатки, которая обеспечивает четкое центральное зрение, жизненно важное для чтения и вождения.

Где еще есть эти полезные каротиноиды? В помидорах, картофеле, брокколи, кабачках, оранжевом перце.

По словам доктора, употребление в пищу апельсинов и брокколи может иметь ключевое значение для поддержания здоровья глаз с возрастом. Они содержат витамин С, который необходим организму для производства и поддержания коллагена — белка, который придает глазам их структуру.

Добавьте в ваше меню продукты с содержанием цинка, меди и витамина А. Морепродукты, такие как моллюски, а также печень и цельнозерновые продукты содержат медь, а красное мясо, молочные продукты и бобовые содержат цинк. Витамин А содержится в жирном молоке, яйцах и моркови, которые, как известно, помогают людям видеть при тусклом свете.

Но глазам нужны и другие витамины. Добавление орехов, семян и масел в ваш рацион может дать вашим глазам витамин Е - он поможет защитить клетки глаза от окисления и повреждения.

Этот витамин есть также в тыкве и красном сладком перце.

Витамин B2 жизненно важен для поддержания здоровья глаз, нервной системы и кожи. Он есть в молоке, яйцах, обогащенных сухих завтраках, грибах и натуральном йогурте.

Доктор напоминает, что следует съедать пять порций фруктов и овощей в день.

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