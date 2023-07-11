Народ-хомяк Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

11.07.2023, 16:25

Фольклорные персонажи чудной российской политической сцены.

Чего будут стоить сегодняшние государственные награды после того, как закатное путинское время окончательно угаснет в океане времени, зашипев на прощание, оставив в воздухе запах горелой пластмассы?

Впрочем, чего стоят эти награды сегодня?

Великий геополитик наградил писателя Александра Проханова, председателя движения «Русская мечта», орденом Александра Невского. Как сказано, «за активную общественную деятельность».

Александр Андреевич давно уже стал фольклорным персонажем чудной российской политической сцены. Кем-то наподобие лешего из сказочного леса с винтовкой наперевес. Вот, например, «русская мечта» Александра Проханова: «Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи – русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки».

Читая такое, можно испытать разочарование. Какая несправедливость! Александр Проханов награждён, а вот пропагандист Александр Дугин нет. А ведь он говорил не менее ярко: «Русская культура — хтоническая. Это культура ям, нор, окопов, землянок. Хтонические культуры копают норы, залезают туда, скрываются, прячутся, там живут и чувствуют себя прекрасно. Доминирующим режимом в России является хтонический — «выкопать яму».

Почему же, яму? Окоп. Блиндаж. Так современнее.

Наверное, великому геополитику имело бы смысл и Дугина наградить орденом Александра Невского. Для баланса.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».