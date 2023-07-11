Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
- 11.07.2023, 16:38
С ним прилетела и первая леди Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала масштабного вторжения России прибыл в Вильнюс. Он прилетел польским государственным самолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Зеленский прилетел в аэропорт Вильнюса около 15:45. В Вильнюс приехал не только президент, но и первая леди Украины Елена Зеленская.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Сегодня в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.
Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.
Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.