Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО 11.07.2023, 16:38

С ним прилетела и первая леди Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала масштабного вторжения России прибыл в Вильнюс. Он прилетел польским государственным самолетом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Зеленский прилетел в аэропорт Вильнюса около 15:45. В Вильнюс приехал не только президент, но и первая леди Украины Елена Зеленская.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Сегодня в Вильнюсе начался саммит стран-членов НАТО. Также в нем принимает участие и Украина.

Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите. При этом Украина понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания войны с Россией.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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