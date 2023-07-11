Очередь фур на въезд в Литву увеличилась на 20% за сутки 11.07.2023, 16:43

Назван наиболее загруженный маршрут в Евросоюз.

Очередь из фур на въезд в Литву за 24 часа выросла на одну пятую часть, сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ГПК, максимум таких машин в количестве 250 единиц наблюдается перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». Очереди отмечены и в литовских пунктах «Райгардас», «Лаворишкес», «Шальчининкай», «Твярячюс».

Как писал сайт Charter97.org, сегодня литовский пункт пропуска «Шальчининкай» возобновил работу в полном объеме. Оформление в пункте пропуска транспорта в направлении Беларуси остановилось 11 июля с 02.45 из-за проблем с программным обеспечением у литовской стороны. О возобновлении стало известно спустя более 10 часов.

Ранее Литва на время закрывала «Мядининкай» из-за ситуации с гражданином третьей страны.

Назван также наиболее загруженный маршрут движения легковушек в Евросоюз. Он пролегает через польской пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный белорусский – «Брест»).

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