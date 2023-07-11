ВСУ высадили десант в трех местах на левом берегу Днепра 1 11.07.2023, 16:54

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Россияне бросили позиции и начали отступление без боя.

Российские военные пропагандисты сообщают о сложной для ВС РФ ситуации на левом берегу Днепра, где ранее ВСУ высадили десант и закрепились, сообщает dialog.ua.

Российский военкор Романов пишет, что по состоянию на вечер понедельника все российские подразделения в районе Дач на левом берегу Днепра по приказу командования начали отступление.

В своем Telegram-канале он сообщает, что фактически россияне бросили позиции и начали отступление без боя - теперь указанный сектор полностью контролируется ВСУ.

Более того, на левом берегу Днепра украинская армия продолжает расширять свое присутствие не только в районе Антоновского моста, но и на островах. При этом Романов подчеркивает, что россияне, несмотря на огневое воздействие, не могут выбить ВСУ и даже попасть по украинским военным.

По его словам, опубликованная информация ввиду ее критичности была перед публикацией проверена непосредственно у российских военных на местах, которые подтвердили усиление ВСУ.

По всей вероятности, огонь украинской артиллерии с правого берега вынудил оккупантов отступать.

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