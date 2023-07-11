Министр обороны Украины прибыл на саммит НАТО 11.07.2023, 16:57

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Резников подпишет соглашение о подготовке пилотов на F-16 с Францией.

Министр обороны Украины Алексей Резников намерен подписать соглашение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 с Францией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT. Резников прибыл на саммит НАТО в Вильнюсе.

Перед официальными встречами министр отметил, что подпишет с французским коллегой Себастьяном Лекарню соглашение о подготовке пилотов на истребителях F-16.

При этом Резников отказался обсуждать с журналистами членство Украины в НАТО.

- Наша цель - полноправное членство, - отметил он.

F-16 для Украины

Союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания.

Сначала президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев. Однако недавно он сообщил, что некоторые страны затягивают с графиками тренировок украинских пилотов.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Отметим, что Зеленский уже прибыл в Вильнюс на саммит НАТО. На нем Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

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