Как выглядит самая дорогая квартира, которую купили в июне в Минске 1 11.07.2023, 17:01

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Там только балкон — как комната.

Самая дорогая квартира, проданная в Минске в июне, обошлась покупателю в 400 тысяч долларов. Realt рассказал, где она находится, и показал, как там внутри.

Находится она в ЖК «Славянский квартал» по адресу проспект Победителей, 27. Этот дом был построен в 2012 году, квартира находится на 9-м этаже. В доме есть 2 лифта, консьерж, подземный паркинг, во дворе детская площадка. В шаговой доступности парк, набережная реки Свислочь, зона отдыха.

Общая площадь 4-комнатной квартиры составляет 162.6 кв. м., жилая — 146. В квартире выполнен качественный ремонт: паркетная доска, итальянская плитка, дорогостоящая сантехника, приточно-вытяжная вентиляция. Оборудованы 3 отдельные спальни и объединена кухня с гостиной, а также просторный балкон на 16 кв. м. — не каждая комната в стандартной квартире имеет такую площадь.

Обошлась она покупателю в 400 тысяч долларов. Стоимость квадратного метра составила 2736 $.

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