ВСУ с помощью HIMARS уничтожили пусковые установки С-400 «Триумф» 3 11.07.2023, 17:30

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Вместе с установками «денацифицированы» экипаж и грузовик обеспечения.

Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на фронте. С помощью РСЗО HIMARS защитники испепелили пусковые установки одного из самых современных российских комплексов С-400 «Триумф».

Вместе с установками «денацифицированы» экипаж и грузовик обеспечения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Украинский РСЗО HIMARS уничтожил пусковые установки комплекса С-400 «Триумф» вместе с экипажем и грузовиком обеспечения. Этот комплекс является одним из самых современных российских ЗРК», – рассказал он.

Где были уничтожены пусковые установки С-400, журналист не уточнил.

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