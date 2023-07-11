ВСУ с помощью HIMARS уничтожили пусковые установки С-400 «Триумф»3
- 11.07.2023, 17:30
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Вместе с установками «денацифицированы» экипаж и грузовик обеспечения.
Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на фронте. С помощью РСЗО HIMARS защитники испепелили пусковые установки одного из самых современных российских комплексов С-400 «Триумф».
Вместе с установками «денацифицированы» экипаж и грузовик обеспечения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
«Украинский РСЗО HIMARS уничтожил пусковые установки комплекса С-400 «Триумф» вместе с экипажем и грузовиком обеспечения. Этот комплекс является одним из самых современных российских ЗРК», – рассказал он.
Где были уничтожены пусковые установки С-400, журналист не уточнил.