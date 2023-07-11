Для владельцев агроусадеб ввели налоговые изменения 11.07.2023, 18:13

Лукашисты уничтожают агробизнес.

С 1 июля изменились условия для работы агроусадеб. Как это отразится на их количестве, посмотрели на примере двух областей. Также «Зеркало» рассказывает, как власти представляют «идеальную» усадьбу.

С 1 июля в Беларуси изменились условия для агроусадеб. Те из них, которые прошли переаттестацию и получили специальное разрешение от местных властей, продолжили работать на старых условиях. Остальные должны перейти на оплату налога на профдоход, который ввели в этом году. Это 10% или 20% от суммы выручки. Первая ставка будет применяться при сумме годового дохода до 60 тысяч рублей, вторая — если доход будет выше.

Изменения скажутся не только на условиях работы отрасли, но и на количестве субъектов агроэкотуризма. Так, в Витебской области в начале года работало 450 агроусадеб. По данным на 5 июня, на перерегистрацию подали заявки только 119 из них. Более того, 12 заявителей позже отозвали свои обращения. К середине месяца было выдано 62 разрешения на ведение деятельности, а 25 заявителям отказали.

В Гомельской области, по данным на начало июня, из 134 действующих агроусадеб только 33 получили разрешения на дальнейшую деятельность. Всего заявки на перерегистрацию подавали 66 агроусадьбы.

Если посмотреть изменения на уровне районов, они тоже оказываются довольно ощутимыми. В июне в Солигорском районе было 22 агроусадьбы, но на перерегистрацию подали заявку только 10. В Дзержинском районе, где в первой половине этого года было 29 таких мест для отдыха, только 17 обратились за перерегистрацией. Причем два из них — новые.

В Гродненском районе перерегистрацию прошли 50 таких объектов. В Червенском районе, по данным на июнь, только две из шести агроусадеб преодолели процедуру. А заявки подавали четыре. В Мостовском районе на 23 июня из шести пять прошли перерегистрацию, а с шестой «велась работа».

Всего в прошлом году в стране насчитывалось 3043 структур агроэкотуризма. За прошлый год их стало на 107 меньше. Но в этом году проседание будет более ощутимым. Пока чиновники не озвучат количестве агроусадеб после начала действия изменений (если по традиции и эти данные не начнут скрывать), говорить о точных цифрах пока не приходится. Но если опираться на данные в двух областях на июнь, то в среднем можно предположить, что продолжат работать в прежнем формате менее 40% таких объектов туризма. Если экстраполировать это на всю страну, то можно предположить, что Беларусь может потерять около 1800 агроусадеб. Это при условии, что все, кто не перерегистрировался, перестанут работать. Если же часть из них согласится перейти на профдоход, то потери будут меньшими.

Тем временем в Логойском районе рассказали, как выглядит «идеальная» агроусадьба, которая без проблем пройдет перерегистрацию.

— «Гаенскія вытокі», ее владелец завел пчелиную пасеку, проводит экскурсии для детей, показывает, как делается мед. Знакомит ребят с домашними животными своего подворья. Все скромно и недорого. И таких усадеб хватает. Но там занимаются настоящим агротуризмом: принимают в выходные гостей, чаще всего семью из 4−6 человек, показывают местные красоты, угощают тем, что Бог послал и сам хозяин вырастил — яичницей с огурцом, сальцем и тому подобным. Владельцам таких усадеб, конечно, обидно, что и они платят налог в одну базовую, и те, кто проводит свадьбы и корпоративы. Мы же все понимаем, что доходы у этих двух хозяев домов совершенно разные. Мы, безусловно, выступаем за то, чтобы люди работали и зарабатывали, но все должны платить налоги, соразмерные доходам, — рассказала заместитель председателя Логойского райисполкома Анжела Раемская.

В прошлом году, комментируя налоговые изменения, эксперт в области агроэкотуризма Валерий Клицунова отмечала, что новый подход к обложению агроусадеб налогами «может погубить их».

— Даже 10% могут разорить усадьбы. Агроэкотуризм — это особый вид деятельности, это не торговля. Хозяева несут много затрат на развитие, на предоставление новых видов услуг, на облагораживание территорий. Все строительные материалы, деревья, кусты, цветы покупаются в Беларуси с заложенным уже НДС. Крупные усадьбы нанимают работников, платят ФСЗН, смотрят за инфраструктурой, бывает и социальная нагрузка, — объясняла она.

Иначе на этот вопрос смотрят чиновники. «Перерегистрация — хороший шанс повышения качества услуг для любителей отдыха в деревне», — считает заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Игорь Назарчук.

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