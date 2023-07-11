«Завидный жених» из Парижа выманил у доверчивой белоруски 11 тысяч рублей 11.07.2023, 18:18

Белоруска познакомилась с сервисным оператором из Парижа в одной из соцсетей.

Стало известно, что «завидный жених» из Парижа выманил у 34-летней жительницы белорусской деревни Большая Лысица более 11 тысяч рублей. Подробности рассказал sb.by начальник Жодинского районного отдела Следственного комитета Юрий Ковалевский.

По его словам, в мае 2023 года потерпевшая познакомилась в одной из соцсетей с иностранцем, который представился сервисным оператором из Парижа. Он рассказал женщине трогательную историю, что его родители находятся в доме престарелых, сам он имеет на иждивении двоих детей и сейчас находится в командировке. Представитель СК сказал, что в июне 2023 года мужчина обещал, что уже в ноябре приедет в гости и попросил у женщины, чтобы она получила посылку с его личными вещами, а также деньгами.

Спустя какое-то время с белоруской связались представители курьерской компании. Они сказали, что ей нужно оплатить услуги по доставке металлического ящика. «Завидный жених» из Парижа попросил у женщины оплатить всю необходимую сумму, сказав, что по приезде он все возместит. Ковалевский отметил, что мошенникам удалось выманить у доверчивой женщины более 11 тысяч рублей. При этом, это происходило под различными предлогами. Речь идет про страховой сбор, авиаперелет, оплату сертификатов.

В тот момент, когда у женщины попросили 3,5 тысячи долларов за доставку посылки, которая находится в Беларуси, она поняла, что ее обманули и обратилась в милицию.

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