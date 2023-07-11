СБУ показала работу киберспециалистов 11.07.2023, 18:22

Они «отключают» дронами вражеские комплексы наблюдения.

На прошлой неделе спецназначители Департамента кибербезопасности с помощью БПЛА уничтожили три вражеских комплекса видеонаблюдения «Муром» и «Кивер».

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

«Оккупанты использовали их, чтобы круглосуточно следить за украинской территорией, перемещением наших военных и корректировать свою артиллерию», - пишет СБУ.

Также бойцы уничтожили два танка, а снайперы в это время ликвидировали нескольких россиян.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала войны Россия потеряла 235 020 единиц личного состава.

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