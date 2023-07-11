«Перформансы Алеся Пушкина всегда поражали смысловой продуманностью» 1 11.07.2023, 18:28

1,918

Алесь Беляцкий об Алесе Пушкине.

Белорусский политзаключенный и художник Алесь Пушкин умер в Гродно в реанимации при невыясненных обстоятельствах в 57 лет. Вот что о нем писал нобелевский лауреат Алесь Беляцкий, нынешний политзаключенный, вспоминает «Еврорадио».

«Перформансы Пушкина всегда поражали смысловой продуманностью, искренностью замысла и неожиданностью художественного воплощения. Например, 25 марта 1989 года на годовщину БНР. Меня поразил не столько Алесь — как вол в ярме, увешанный плакатами с революционными на то время лозунгами: «Хватит социалистической, возродим народную Беларусь!», сколько запомнилось его окружение — молоденькие девочки, одетые в белые брачные платья с бумажными крыльями. Вскоре появилась милиция, Алесю заломили руки, плакаты полетели в разные стороны. Это было сильно!

За это художник получил два года условно с пятилетним испытательным сроком. От реальной тюрьмы его спасла служба в Афганистане. Советские власти «афганцев» тогда ценили и просто так не отправляли в заключение.

Я никогда не забуду картину-перформанс, которую Алесь выставил через три месяца на первом съезде Белорусского народного фронта. Это был бело-красно-белый флаг с красной полосой, нарисованной его кровью. Кровь на воздухе побурела, порыжела и не была такой темно-вишневой, как изначально, когда автор нацедил ее со своей жилы в стакан. И как же эта картина соответствовала нашим тогдашним желаниям и чувствам! Мы были готовы без раздумий отдать что там стакан — всю свою кровь за Беларусь! Такие были времена и такой был Алесь Пушкин».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».