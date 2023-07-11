Премьер Латвии: Белорусская оппозиция победит 2 11.07.2023, 18:39

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Кришьянис Кариньш

История на ее стороне.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе, отвечая на вопрос корреспондента телеканала «Белсат», заявил о важности поддержки белорусской демократической оппозиции.

«Я уверен, что в конце оппозиция победит. История на ее стороне. Мы просто должны пройти этот кусок времени вместе», — заявил Кришьянис Кариньш.

В то же время резидент Польши Анджей Дуда во время саммита заявил о необходимости специальной дискуссии в отношении Беларуси. Необходимость обсудить белорусский вопрос вызвана планами разместить в Беларуси ядерное оружие и наемников ЧВК «Вагнер» из России.

По словам Дуды, страны НАТО хотят видеть свободную и независимую Беларусь и поддерживают белорусское общество на этом пути.

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