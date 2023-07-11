До +30°С ожидается в Беларуси 12 июля 11.07.2023, 18:45

Преимущественно без осадков.

Грозы и до плюс 30 градусов ожидается в Беларуси 12 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман.

Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов, по юго-западу — до плюс 14 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21-27 градусов, в юго-западных районах — до плюс 28-30 градусов.

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