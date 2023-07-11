Украинка сенсационно победила первую ракетку мира на Уимблдоне 3 11.07.2023, 19:15

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Элина Свитолина

Ранее Элина Свитолина выбила Азаренко с турнира.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 28-летняя украинка, которая получила wild card в основную сетку, победила польку Игу Свёнтек, первую ракетку мира, со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

На тай-брейке во втором сете Свитолина вела со счетом 4:1.

Ее следующей соперницей станет чешка Маркета Вондроушова (42-й номер рейтинга), которая обыграла четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

Свитолина не играла с марта 2022 года по апрель 2023-го из-за рождения дочери и занимает сейчас 76-ю строчку в рейтинге WTA. При этом она является самой титулованной украинской теннисисткой. На ее счету 17 титулов, среди которых победа на Итоговом турнире WTA (2018) и бронза Олимпиады-2020. Наивысшее место в рейтинге — третье (сентябрь 2017 года). На Уимблдоне украинка доходила до полуфинала в 2019 году.

22-летняя Свёнтек трижды побеждала на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и один раз на US Open (2022). На нынешнем Уимблдоне она показала свой лучший результат в карьере.

Уимблдон завершится 15 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £44,7 млн.

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