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Залужный опубликовал видео работы подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр

  • 11.07.2023, 19:37
  • 1,102
Залужный опубликовал видео работы подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр

Небольшие БПЛА уничтожают танки за $1,5 млн.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 июля опубликовал в Facebook видео работы подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр.

Как указал главком ВСУ, пилоты подразделения ударных БПЛА 47-й ОМБр «Магура» «работают с утра и до ночи, помогают пехоте выполнять поставленные задачи, нанося потери живой силе и технике противника».

«За ударными дронами – будущее. Небольшой БПЛА может уничтожить танк за $1,5 млн. Считаем, результат того стоит», – написал Залужный, цитируя операторов беспилотников.

Они рассказали, что в ходе полетов разведывают позиции оккупантов, также есть группа, которая занимается сбросом боеприпасов.

«Не всегда хватает дронов. Если бы их было больше, думаю, мы еще больше поражений делали бы», – подчеркнул один из военнослужащих 47-й ОМБр.

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