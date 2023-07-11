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ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника «Ланцет»

  • 11.07.2023, 20:37
  • 1,160
ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника «Ланцет»

Фотофакт.

Вооруженные силы Украины сегодня, 11 июля, уничтожили три российских беспилотника «Ланцет».

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

«11 июля 2023 года в результате боевой работы, воинами воздушного командования «Юг» уничтожено 3 российских ударных БПЛА», - говорится в сообщении.

Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг» отметила, что речь идет о беспилотниках «Ланцет».

Однако в ВСУ не уточнили, где конкретно были уничтожены вражеские беспилотники.

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