ВСУ уничтожили три вражеских беспилотника «Ланцет» 11.07.2023, 20:37

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Фотофакт.

Вооруженные силы Украины сегодня, 11 июля, уничтожили три российских беспилотника «Ланцет».

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

«11 июля 2023 года в результате боевой работы, воинами воздушного командования «Юг» уничтожено 3 российских ударных БПЛА», - говорится в сообщении.

Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг» отметила, что речь идет о беспилотниках «Ланцет».

Однако в ВСУ не уточнили, где конкретно были уничтожены вражеские беспилотники.

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