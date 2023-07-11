F-16 для Украины: официально сформирована коалиция по подготовке пилотов

F-16 для Украины: официально сформирована коалиция по подготовке пилотов1
- 11.07.2023, 20:44
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11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что была сформирована коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16. Об этом он сообщил в Twitter.
Он отметил, что 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум по определению условий коалиции по подготовке F-16 для Военно-воздушных сил Украины.
Особенно министр поблагодарил Данию и Нидерланды за их «выдающееся лидерство» в этом процессе.
Резников написал, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в учебной программе.
Также есть возможность включения в данную программу других типов истребителей, отметил министр обороны.
Также эта коалиция готова рассмотреть «другие способы» предоставления Украине полностью функциональных возможностей истребителей F-16.
«F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их как можно скорее. Украина победит», – подытожил он.