F-16 для Украины: официально сформирована коалиция по подготовке пилотов 1 11.07.2023, 20:44

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11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что была сформирована коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16. Об этом он сообщил в Twitter.

Он отметил, что 11 государств-партнеров и Украина подписали меморандум по определению условий коалиции по подготовке F-16 для Военно-воздушных сил Украины.

Особенно министр поблагодарил Данию и Нидерланды за их «выдающееся лидерство» в этом процессе.

Резников написал, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в учебной программе.

Также есть возможность включения в данную программу других типов истребителей, отметил министр обороны.

Также эта коалиция готова рассмотреть «другие способы» предоставления Украине полностью функциональных возможностей истребителей F-16.

«F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские Воздушные силы готовы освоить их как можно скорее. Украина победит», – подытожил он.

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