Украина и Франция подписали оборонное соглашение

Украина и Франция подписали оборонное соглашение1
- 11.07.2023, 21:10
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Соглашение было подписано в Вильнюсе.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании соглашения с Министерством обороны Франции.
«Сегодня в Вильнюсе мы подписали соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Франции” , - написал Алексей Резников в твиттере.
По его словам, соглашение предусматривает:
увеличение военной помощи Украине на 170 млн евро;
упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;
создание основы совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.