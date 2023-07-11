Украина и Франция подписали оборонное соглашение 1 11.07.2023, 21:10

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Соглашение было подписано в Вильнюсе.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о подписании соглашения с Министерством обороны Франции.

«Сегодня в Вильнюсе мы подписали соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Франции” , - написал Алексей Резников в твиттере.

По его словам, соглашение предусматривает:

увеличение военной помощи Украине на 170 млн евро;

упрощение процесса закупки и поставки оружия в Украину;

создание основы совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

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