В Быхове 10-летнего мальчика засыпало песком в карьере 1 11.07.2023, 21:17

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Он погиб.

В Быхове в карьере 10-летнего мальчика насмерть засыпало песком. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительной информации, во вторник 11 июля трое школьников на велосипедах приехали к карьеру, который расположен на окраине Быхова. Они оставили велосипеды и начали подниматься вверх по откосу. Несмотря на то, что песок обваливался, 10-летний ребенок продолжал и далее взбираться вверх. В результате случилось обрушение грунта и мальчика засыпало песком.

- Прибывшие на место работники МЧС извлекли ребенка, однако спасти его не удалось, - сказали в ведомстве.

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