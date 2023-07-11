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Возле посольства Беларуси в Варшаве возник стихийный мемориал в память об Алесе Пушкине

  • 11.07.2023, 21:26
Возле посольства Беларуси в Варшаве возник стихийный мемориал в память об Алесе Пушкине

На акцию памяти пришли больше сотни белорусов.

В ночь на 11 июля в реанимации умер 57-летний художник, политзаключенный Алесь Пушкин, который отбывал пятилетний срок в колонии. Белорусы за рубежом сегодня провели акции в память о художнике.

Как сообщает корреспондент Charter97.org, возле посольства Беларуси в Варшаве возник стихийный мемориал в память об Алесе Пушкине. К посольству пришли более сотни белорусов. На митинге памяти выступили политики Вячеслав Сивчик и Зенон Позняк.

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