Wildberries снова начал сразу списывать деньги с белорусов 4 11.07.2023, 21:56

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Популярный маркетплейс объяснил новые условия.

Стало известно, почему в Беларуси на популярном маркетплейсе Wildberries вновь стали сразу после заказа списывать деньги за товар с клиентов, пишет «Минская правда».

Новые условия заказа товаров на Wildberries в Беларуси пользователи заметили в июле. Некоторые покупатели вновь не могут заказать товары без оплаты, деньги списываются с карты сразу после оформления заказа. Однако такая новация не у всех, часть клиентов по-прежнему могут платить за товары после их получения.

В маркетплейс после запроса журналистов объяснили, что летом на сайте - пиковая пора продаж и заказов. Из-за загруженности пунктов выдачи, того, что консультанты не успевают отгружать возвращенные товары, Wildberries решил вернуть эту непопулярную меру.

- Поэтому руководство пришло к выводу, что нужно сделать покупки платными, - указал сотрудник интернет-магазина.

При этом уточняется, что покупателей, с которых деньги списывают сразу, а которые могут осуществлять шопинг по старым правилам маркетплейс выбрал рандомным образом. Таким способом в интернет-магазине стремятся снизить количество заказов, которые не выкупаются. Предварительная оплата не зависит от общей суммы выкупа или процента личной скидки клиента.

- Когда все пункты выдачи выйдут на нормальный режим работы, данная функция будет отменена и деньги за товар сразу же списываться не будут, - уверяют в компании.

Предположительно это произойдет в конце лета.

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