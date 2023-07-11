Зеленский: Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты 5 11.07.2023, 22:06

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Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал ряд двусторонних встреч на саммите в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля продолжит работу в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО. Об этом он сообщил в Telegram 11 июля.

«Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты. Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами», – написал он.

Также завтра пройдет инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, в котором Зеленский примет участие.

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