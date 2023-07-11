закрыть
11 июля 2023, вторник, 23:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты

5
  • 11.07.2023, 22:06
  • 2,630
Зеленский: Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты
Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал ряд двусторонних встреч на саммите в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля продолжит работу в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО. Об этом он сообщил в Telegram 11 июля.

«Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты. Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами», – написал он.

Также завтра пройдет инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, в котором Зеленский примет участие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук
Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник