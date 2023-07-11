Столтенберг: Страны НАТО нацелены иметь 300 тысяч военных быстрого реагирования 11.07.2023, 22:57

Включая значительную воздушную и военно-морскую мощь.

Страны Североатлантического альянса намерены увеличить силы быстрого реагирования до 300 тысяч военных.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает la Repubblica.

По его словам, лидеры стран альянса одобрили самые всеобъемлющие планы в области обороны со времен окончания холодной войны. Они направлены на противодействие двум основным угрозам, с которыми сталкивается НАТО — Россия и терроризм.

«Согласно нашим новым планам, НАТО намерено иметь 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную воздушную и военно-морскую мощь», - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что надежное сдерживание и оборона требуют прочной промышленной базы.

«Поэтому лидеры стран одобрили новый план действий по оборонному производству. Это позволит ускорить совместные закупки, повысить оперативную совместимость, создать инвестиционный и производственный потенциал. Для всего этого нам необходимо больше инвестировать в оборону», - добавил он.

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