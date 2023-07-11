На МКАД автомобиль Renault вылетел в кювет, перевернулся и стал на колеса 11.07.2023, 23:21

Но дальше уже ехать не смог.

На внешнем кольце МКАД 11 июля в ДТП попал Renault. Обстоятельства аварии рассказали в ГАИ.

Renault, которое попало в ДТП на МКАД. 11 июля 2023 года, Минск. Фото: ГАИ

Около 15.20 19-летний водитель Renault ехал по внешнему кольцу МКАД. Вблизи 31-го км он не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автомобиль перевернулся и снова стал на колеса.

К счастью, в ДТП никто не пострадал — все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

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