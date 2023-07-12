Спецназовцы СБУ уничтожили три комплекса наблюдения россиян с помощью дрона
- 12.07.2023, 1:14
Видеофакт.
На прошлой неделе спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью БПЛА уничтожили три вражеских комплекса видеонаблюдения «Муром» и «Кивер».
Об этом сообщил пресс-центр СБУ на своем телеграм-канале.
Согласно сообщению, враг использовал комплексы для круглосуточного наблюдения за территорией Украины и перемещением украинских военных. Кроме того, это давало возможность оккупантам корректировать свою артиллерию.
Также бойцы уничтожили два танка, а снайперы в это время ликвидировали нескольких россиян.