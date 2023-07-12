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Спецназовцы СБУ уничтожили три комплекса наблюдения россиян с помощью дрона

  • 12.07.2023, 1:14
Спецназовцы СБУ уничтожили три комплекса наблюдения россиян с помощью дрона

Видеофакт.

На прошлой неделе спецназовцы Департамента кибербезопасности с помощью БПЛА уничтожили три вражеских комплекса видеонаблюдения «Муром» и «Кивер».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ на своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, враг использовал комплексы для круглосуточного наблюдения за территорией Украины и перемещением украинских военных. Кроме того, это давало возможность оккупантам корректировать свою артиллерию.

Также бойцы уничтожили два танка, а снайперы в это время ликвидировали нескольких россиян.

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