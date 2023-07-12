Лукашисты устроили стрельбу у границы Литвы во время саммита НАТО 11 12.07.2023, 7:41

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Фотофакт.

Военнослужащие армии Беларуси провели учения на границе с Литвой. Это произошло в разгар саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

«На Гожском полигоне у военнослужащих 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проходят комплексные тактические занятия с боевыми стрельбами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время занятий мотострелковые отделения отработали вопросы «блокирования и уничтожения условного противника», установления минных полей строевым расчетом, поражения цели из вооружения БМП-2 и штатного стрелкового оружия.

Также военнослужащие армии Беларуси отработали «нанесение огневого поражения с использованием учебного боеприпаса», сбрасываемого с квадрокоптера.

Гожский полигон находится вблизи города Гродно, который расположен вблизи границы с Польшей и Литвой.

Напомним, что вчера в Вильнюсе стартовал исторический саммит НАТО, который продлится и сегодня.

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