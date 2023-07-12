Индия и Китай резко сократили закупки российской нефти 3 12.07.2023, 7:50

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«Восточный экспресс» неожиданно дал сбой.

«Восточный экспресс» российских нефтяных компаний, вывозящий миллионы баррелей в Индию и Китай, неожиданно дал сбой.

Отгрузки нефти ключевым покупателям на азиатском рынке резко сократились в июле, и в результате общий объем нефтяного экспорта из РФ обвалился до минимума за полгода. На неделе, завершившейся 9 июля, танкеры вывозили из российских морских портов 2,86 млн баррелей в день, подсчитал Bloomberg на основе данных по перемещению судов.

По сравнению с предыдущей неделей экспорт упал на на 27%, или 1 млн баррелей в сутки, и стал самым низким в этом году, если не учитывать временный провал в конце июня, когда из-за профилактических работ встал порт Приморск на Балтийском море. Средние объемы экспорта за 4 недели упали до 3,21 млн баррелей в сутки, до минимума с конца января.

Провал экспорта коснулся прежде всего покупателей на азиатском рынке — объем отгрузок туда снизился до 2,93 млн баррелей в день, хотя еще в мае превышал 3,5 млн баррелей в сутки (среднее 4-недельное значение). Поставки в Китай упали до 1,08 млн баррелей в день — минимума с декабря прошлого года, а в Индию — до 1,22 млн баррелей, что также стало минимальным значением в этом году.

Экспорт в Турцию и Болгарию при этом остался стабильным — 177 и 104 тысячи баррелей в день соответственно. Еще 630 тысяч баррелей в в сутки вывозили танкеры, скрывающие пункт назначения.

Российские власти еще в феврале объявили о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей ежедневно, чтобы приподнять цены на сорт Urals, который торговался со скидками до $30 за баррель относительно Brent. Но на экспортных объемах это никак не сказалось — наоборот, они даже выросли и в конце апреля достигали рекордных с начал войны 4,2 млн баррелей в день.

Теперь же экспорт провалился. Китайские НПЗ начали отказываться от нефти из РФ еще в июне, предпочитая баррели из Ирана, которые стоили дешевле, рассказывал Reuters работающий в регионе нефтетрейдер.

Для Индии бросовые цены на Urals также ушли в прошлое: российский сорт продается в портах страны со скидкой всего $4, пишет The Times of India со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

И хотя цель правительства была достигнута — нефть из РФ подорожала, на доходах бюджета это не сказалось. Сборы экспортных пошлин на неделе по 9 июля обвалились на 28% и едва не стали минимальными в этом году — $42,6 млн.

По итогам первого полугодия нефтегазовые доходы казны упали на 47%, до 3,4 трлн рублей. Совокупные поступления налогов в федеральный бюджет снизились на 12%, до 12,4 трлн рублей.

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