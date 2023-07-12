«В России начался транзит власти, Путина заменят в ближайшее время» 2 12.07.2023, 8:35

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Военный мятеж «вагнеровцев» запустил необратимые процессы.

Президент РФ Владимир Путин в скором времени может лишиться власти. Военный мятеж Евгения Пригожина и его «вагнеровцев» запустил этот процесс.

Об этом рассказал известный российский правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в (интервью https://www.youtube.com/watch?v=YGXFoiU19Nw) журналистке Юлии Латыниной.

«Если раньше мы могли предполагать, то теперь точно знаем, что в России уже де-факто начался транзит власти. Очевидно, что в разведсообществе достигнута определенная договоренность, которая готовит Россию к транзиту власти и к тому, чтобы Владимира Путина заменил кто-то другой в Кремле в самое ближайшее время», - рассказал российский правозащитник.

Он высказал уверенность, что этот транзит спецслужбы РФ уже согласовали с иностранными разведывательными службами.

Со слов Осечкина, доказательством неизбежности транзита является то, что мятежники вышли сухими из воды и не понесли наказания.

Очевидно, что диктатор РФ утратил силу и не может ничего предпринять, чтобы привлечь их к ответственности.

«Именно поэтому Путин был деморализован 23-24 июня, когда все началось с ЧВК «Вагнер». Именно поэтому он вынужденно блокировал работу ФСБ по факту этого военного мятежа… Для сохранения власти Путин превысил свои должностные полномочия и приказал Следственному управлению ФСБ (отменить уголовное дело - ред.)… Путин ослаб и не является никаким гарантом… Россия превратилась в failed state (несостоявшееся государство - ред.)», - констатировал глава Gulagu.net.

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