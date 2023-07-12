«Алесь не погиб, его убили» 12.07.2023, 8:52

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Белорусы несут свечи и цветы к муралу с изображением художника.

После сообщения о смерти политзаключенного, известного художника Алеся Пушкина за решеткой гродненской тюрьмы беларусы Варшавы несут цветы и свечи к муралу с изображением художника возле бара «Карма» в польской столице. Вечером 11 июля там собрались десятки белорусов, сообщает «Белсат».

«Пришла сюда, потому что я не могла иначе. Мне важно чувствовать наше единство. В ином случае я не знаю, как мы сможем это пережить… С Алесем мы были знакомы через вторые руки. Но дело даже не в человеке, а в том, что я не понимаю, когда это все закончится…» – говорит бывшая политзаключенная, которая называет себя Надеждой.

К муралу Алесю Пушкину она принесла букет синих васильков. Ее лицо мокрое от слез.

Как рассказал совладелец бара «Карма» Глеб Ковалев, мурал с с художником Алесем Пушкиным появился 10 августа 2022 года. Его создал белорусский художник Алекс Крам. Глеб познакомился с Пушкиным в Минске в 2020 году, когда тот нарисовал рядом с баром Post Bar – белую полосу с вертикальными красными следами, оставленными окровавленными пальцами.

«Тот мурал Пушкина наводил ужас на коммунальщиков. Они два раза его зарисовывали. Но кровь проступала. Будто стигмата. Пушкин приходил ночью и восстанавливал», – рассказывает Глеб Ковалев.

Па словам Глеба, мурал возле «Кармы» в Варшаве создавался с мыслью о скорейшем освобождении политзаключенного. На вопрос о своих эмоциях, когда он узнал о смерти Алеся Пушкина, отвечает лаконично: «Ненавижу мусоров».

Алесь Пушкин на мурале возле «Кармы» – в круглых очках и в шляпе, рубашка с вышиванкой. Мурал-черно-белый. На фоне изображения художника-колючая проволока.

«Я когда-то учился в колледже Ахремчика, где и он обучался. Он к нам приходил рассказать о своем художественном пути. Неформально доносил до нас некоторые вещи. Очень теплые воспоминания… Очень страшная новость. Просто пришел постоять перед ним и помолчать», – говорит белорус Максим Шняк, который принес к муралу Алеся Пушкина букет цветов.

К нам подходит белорусская художница Цемра, чтобы зажечь свечу.

«Огромная боль. И сейчас мы должны говорить, что Алесь не погиб, а его убили. Его убили. Надо кричать о том, что в белорусских тюрьмах умирают люди», – говорит Цемра и склоняется, чтобы поставить зажженную свечу к образу художника.

Белорус с розами в руках, который просит не называть своего имени, признается, что пережить эту трагедию можно только в том случае, если думать, что смерть Пушкина – это последний его творческий акт, последний перформанс.

«Лично знала Алеся. Принимали участие в различных проектах… Я пела, он выставлялся. Это такой харизматичный и сильный художник. Смелый и решительный. Мне трудно поверить. Член моей семьи умер – мне действительно очень тяжело. День в слезах. Наших культурных деятелей гноят в тюрьмах, и неизвестно, как это остановить. Я искренне сочувствую семье Алеся», – говорит певица Руся.

Певица признается, что решила держаться и не сходить с ума. Миссия белорусских деятелей искусства, уехавших с родины, на ее взгляд, – «нести дальше, не молчать, говорить», несмотря ни на что.

«Весь мир видит этот позор и ничего не может сделать. Так что я за то, чтобы мы держались и продолжали дело Алеся», – подытожила Руся.

Когда над Варшавой 11 июля начало заходить солнце, образ Алеся Пушкина на стене перед «Кармой» становился все более теплым и светлым. Живым. Светлая память, Алесь!..

11 июля со ссылкой на жену художника Янину Демух СМИ сообщили о смерти Алеся Пушкина при невыясненных обстоятельствах в реанимации ночью в Гродно. К вечеру 11 июля стали известны обстоятельства смерти художника. Выяснилось, что его отвезли из тюрьмы в гродненскую больницу скорой медицинской помощи без сознания на машине экстренной медпомощи. Алесю пытались делать операцию, во время которой сердце художника остановилось.

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