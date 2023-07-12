Позорный разгром Лаврова Телеграм-канал «СерпомПо»

12.07.2023, 8:57

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И так до самого «Лебединого озера» в Кремле.

Начиная с катастрофического решения 24 февраля, лавровцы морочат голову российским гражданам на предмет того, что «с нами большинство человечества», а «Запад» проводит политику «неоколониализма».

В «большинство человечества», которое, якобы, «с нами», лавровцами нагло записываются Китай и Индия (без всякого согласия с их стороны).

И вот – военные контракты. Путину досталось хорошее советское наследство – Индия покупала оружие у СССР, продолжила эту практику с новой Россией.

Что же сейчас у тех, кто «с нами»? Пришла оглушительная новость. Премьер-министр Индии Нарендра Моди одобрил закупку у Франции 26 истребителей Rafale и 3 подводных лодок Scorpene.

«Коммерсант» пишет: «Истребители Rafale M закупаются Индией для использования на авианосце местного производства Vikrant и должны заменить российские МиГ-29, чей срок эксплуатации подходит к концу. Сейчас в распоряжении Индии 2 эскадрильи МиГ-29К по 18 истребителей в каждой, которые базируются на втором авианосце страны Vikramaditya».

Но это еще не все. В прошлом году с Францией было подписано соглашение о строительстве двигателей для индийских вертолетов, которые должны заменить российские.

Кроме того, во время недавнего визита в США Нарендра Моди, было подписано несколько оборонных соглашений по производству двигателей для истребителей. С Германией у Индии достигнуто предварительное соглашение о строительстве подводных лодок для индийских ВМС.

Итак, «неоколониальные» Франция, США, Германия. Страны, поставляющие вооружения Украине. Индия занимается с ними, говоря суконным языком российских чиновников, «военно-техническим сотрудничеством».

Где же это, «с вами», путинцы, лавровцы? Что именно «с вами»? Нефть «у вас» с дисконтом покупать? Вежливо улыбаться «вам» на переговорах? Не вызваны ли закупки, среди прочего, деградацией оборонной промышленности России с вашим «аналоговнет»?

Вся эта так называемая «дипломатия» Лаврова и Путина – сплошное надувательство. На каждом «направлении» - от США и Африки до Европы и Азии. Полный разгром, катастрофа, отсутствие перспектив. Так до самого «Лебединого озера». До последнего «лебедя», покинувшего сцену.

И ведь нагло врут российским гражданам. Скрывают, насколько плохо обстоят дела. Когда Россия, наконец, «проснется», то не поверит, в какую яму ее загнали великие геополитики с их главной и единственной целью – личным обогащением.

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