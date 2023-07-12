Правнучка композитора Рихарда Вагнера рассказала о своем отношении к ЧВК «Вагнер» 12.07.2023, 9:09

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Катарина Вагнер

фото: FrankHoemann/Sven Simon/Global Look Press

История повторяется.

Катарина Вагнер, чей прадед был одним из величайших немецких композиторов, в интервью изданию Die Welt искренне возмутилась наличию их фамилии на «кровавых флагах» российских наемников.

Правнучка знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера поделилась своим мнением об одноименной российской частной военной компании.

По словам Катарины Вагнер, которые 11 июля приводит издание Die Welt, давняя традиция нацистов по использованию фамилии ее прадеда сегодня приобрела новую отвратительную форму в лице наемников Евгения Пригожина.

«История повторяется. Присвоение произведений моего прадеда национал-социалистами уже тогда было чем-то гадким. А теперь, когда российская армия наемников, чью жестокость сложно превзойти, рисует нашу семейную фамилию на своих кровавых флагах, то у меня и многих других людей аж дыхание перехватывает», — поделилась Катарина Вагнер во время интервью журналистам Die Welt.

По ее мнению, наследие ее прадеда стало вновь незаслуженно связано с самыми ужасными формами политического и расистского безумия, которое, например, в этот момент происходит в Украине.

«Это то, что очень сложно отрицать и в чем обязательно нужно снова тщательно разбираться», — подытожила Катарина.

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