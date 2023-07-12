В Гомельской области рухнуло количество возводимого жилья 2 12.07.2023, 9:42

1,918

Строители разъезжаются на заработки.

Жилья строят намного меньше, но даже для этих объемов не хватает строителей. «Флагшток» рассказывает о том, что происходит на рынке жилищного строительства Гомельской области.

По данным Белстата за пять месяцев 2023 года в Гомельской области было введено 117,3 тысяч квадратных метров жилья. Это на 35% меньше чем в 2022 году. Объемы строительства жилья с господдержкой по сравнению с прошлым годом рухнули на 46%. Последний раз столь малые объемы строительства жилья на условия государственной поддержки фиксировались в 2017 году.

Журналисты получили комментарий о текущем положении дел в жилищном строительстве Гомельской области от специалиста, близкого к деятельности местного УКС.

— Проблема в том, что сейчас «коммерческих» жилых домов практически не строят. Теперь человек, не состоящий на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, практически не имеет возможности приобрести жилье в новостройках Гомеля. Сейчас в основном пытаются строить через льготное кредитование. А потенциальных «льготников» сейчас гораздо меньше. Поскольку люди очень закредитованные и имеют низкие зарплаты, банки не дают льготные кредиты, как ранее.

Чиновники пытаются поддерживать строительную отрасль арендными домами.

— Теперь власти, чтобы спасти строительную отрасль, начинают строить дома, как арендные. Или же начинают строить, как «льготное» жилье, но потом УКСы понимают, что нет достаточного количества льготников, и переводят в статус арендного жилья.

Арендное жилье строится за счет бюджета, поэтому если финансирование приходит не вовремя, то стройки останавливаются.

— Например, дом на ул. Барыкина предполагалось профинансировать из бюджета разным силовикам (МВД / МО), строители заложили три секции, но потом заморозили строительство на несколько месяцев. Сейчас стройку возобновили, но на одной секции.

Кризис на строительном рынке вынуждает крупные строительные предприятия искать способы удержания работников.

— Гомельский ДСК, к примеру, получил совершенно не свойственные объекты: мемориальный комплекс в Озаричах, мусороперерабатывающий завод в Гомельском районе. Раньше этим бы занимались строительные тресты, или Гомельпромстрой. Сейчас это отдают ДСК. Сейчас они молочные фермы начали строить.

Строители вынуждены искать работу за рубежом и это уже создает кадровую проблему для гомельских предприятий.

— Чтобы удержать работников, предприятия стараются по максимуму дать зарплату. В феврале министерство подняло ставку человеко/часов. Но зарплаты многих не устраивают. Если раньше строители ехали в Польшу и дальше в Европу (там сейчас стал сильно меньше спрос на строителей), то теперь едут в Россию, и, как ни странно, в Казахстан. Поэтому сейчас берут всех, в том числе уволенных за пьянку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».