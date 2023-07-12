Больше половины релокантов в Польше утверждают, что их уровень жизни улучшился 2 12.07.2023, 9:54

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Данные исследования.

Портал dev.by рассказал про семейную ситуацию, жилищные условия, легализацию, самочувствие в новой стране и планы релокантов в Польше.

Только пятая часть переехавших в Польшу айтишников пока без пары, остальные — люди семейные, каждый третий — с детьми.

Почти в половине случаев семейный бюджет формируют оба супруга/партнёра, причём в каждом третьем-четвёртом случае их вклад одинаковый. Почти каждый третий айтишник — единственный кормилец в семье.

А ещё у половины респондентов партнёр — тоже в ИТ. Не исключено, что айтишники с супругами-айтишниками и семьи, где оба партнёра вкладываются в семейный бюджет, это одни и те же семьи.

Польша — большая, и не в каждом городе встретишь айтишников из Беларуси. Больше всего их в столице, много их в локациях с офисами крупных компаний — Вроцлаве, Кракове, Гданьске. Но редкий релокант доедет до Щецина или Катовице.

С 1 июля 2023 года Польша отменила режим эпидугрозы, и продлённые, казалось, до бесконечности визы вот-вот обнулятся. Но у айтишников всё неплохо с легализацией: больше чем у трети уже есть ВНЖ, ещё у трети — действующие визы. Каждый пятый ждёт децизии (решения по ВНЖ).

Ещё недавно считалось, что в статусе «ждуна» можно провести до двух лет, особенно если податься Нижнесилезском или Поморском воеводстве. Но теперь, судя по ответам, ситуация улучшается. В самом неторопливом городе, Вроцлаве, большинство айтишников, подавших заявления в 2022 году, получили разрешение на проживание через 5 месяцев (правда после этого им пришлось ещё 4+месяца ждать собственно документа).

В других регионах карту готовят за 3-5 недель. А на децизию, как правило, уходит 3-4 месяца. Рекордсмен скорости — Белосток, там инспекторы укладываются в отведенные законом 2 месяца.

Впрочем, истории про томительное ожидание ВНЖ в течение года и даже двух по-прежнему не редкость. Вероятно, чаще всего они случаются с айтишниками-ИП.

Смотрите сами. Подчеркнём, что мы взяли медианные значения, а не средние, чтобы нормализовать результат. Например, 5 респондентов в Гданьске (из 62 в целом по воедводству) ждали решения 10 месяцев и дольше. Но большинство получили решение за 3-4 месяца (34 анкеты, или 55 процентов).

Графики сроков ожидания составлены на базе заявлений, поданных в 2022 году:

У трети семейный месячный доход на одного человека не превышает 2К долларов. У каждого четвёртого доход от 2К до 5К.

Каждому пятому удаётся делать заначку в размеру 10-30К в год. У такого же количества не получается отложить и 1К.

А какое у релокантов состояние? Мы попросили учесть в ответах и недвижимость, но ею многие, вероятно, пренебрегли. Только каждый десятый ответил, что его активы превышают 100К.

Каждый пятый имеет в активе от 10К до 30К. Каждый четвёртый-пятый не накопил и 5К. Миллионеры тоже есть, но их мало.

Жилищный вопрос у большинства релокантов не решён. Подавляющее большинство снимают. Дорого. Или уже не очень — привыкли? Смотрите сами, какие расценки в разных регионах. А многие уже строят планы на покупку недвижимости. Каждый десятый мечтает о частном доме.

Лучше релокантам в Польше или хуже? Отрицательный опыт примерно у каждого десятого. Больше половины утверждают, что уровень их жизни улучшился.

При этом уровень жизни и общая удовлетворённость релокацией — разные вещи. Плюсик по первой шкале не обязательно означает плюсик по второй. На позитиве по результатам релокации — 38%. А половина мигрантов оценивает свой переезд нейтрально.

Трудности легализации — главный фактор стресса, но никто не отменял и тоску по Беларуси. А вот такой фактор, как негативное отношение со стороны поляков, почти на нуле. Да и традиционные для мигрантов проблемы с устройством детей в Польше, кажется, не столько существенны.

Ну, и про планы. Каждый третий живёт без них или не понимает, чего хочет. Остальные планируют либо осесть в Польше (их больше всего), либо ехать вперёд/назад, в Беларусь.

Каждый десятый собрается ехать дальше. В лидерах новых локаций — США, Нидерланды, Португалия, Испания, Германия.

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